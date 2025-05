Fiorentina-Dodô, siamo davanti ad un vero e proprio intrigo. Il rapporto tra le parti si è fatto via via più complicato. Parecchio più complicato.

Di questo argomento se ne occupa in maniera approfondita il Corriere Fiorentino. Sul giornale si legge che già a settembre l'esterno brasiliano si diceva pronto a firmare il prolungamento. Da allora sono passate tante settimane senza che al giocatore arrivasse alcuna proposta. Un silenzio che ha dato molto fastidio a Dodô.

Prima offerta

Fino a primavera inoltrata la Fiorentina non si è mossa e l'ex Shakhtar ha dato mandato a chi lo rappresenta di ascoltare le altre proposte fino a quando non si è mosso il club viola con una prima offerta: prolungamento fino al 2030 e ritocco dell’ingaggio.

Nessuna risposta

Risposte da parte del giocatore? Nessuna. E non ci vuole molto a capire che in queste situazioni il non rispondere equivalga a un no. Dodô ha comunque un contratto valido fino al 2027, l’intenzione non è quella di cederlo e se lui vuole andar dovrà trovare qualcuno disposto a spendere 25 milioni.