Spezia-Cremonese, un parterre di tutto rispetto: in tribuna presenti Farioli, Sartori e... Nzola

C'è trepidazione per la partita di stasera tra Spezia e Cremonese, che si giocheranno la promozione in Serie A al Picco: in virtù del miglior piazzamento in campionato, i padroni di casa potranno accontentarsi anche del pareggio, dopo lo 0-0 all'andata.

La vera notizia riguarda la presenza sugli spalti di molte facce note del mondo del calcio, due in particolare che riguardano la Fiorentina: saranno presenti infatti sia Mbala Nzola, con un passato prolifico con la maglia dello Spezia, e Francesco Farioli, ex tecnico dell'Ajax che sta venendo monitorato dalla società viola come post-Palladino. Tra gli altri presenti, spiccano poi Paratici (ex dirigente della Juventus), oltre poi a Sartori del Bologna e Vagnati del Torino.