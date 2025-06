Dopo due sole stagioni, Igor può lasciare la Premier League. Ma il suo valore di mercato è aumentato

Igor, in forza al Brighton dopo il trasferimento dalla Fiorentina, potrebbe finire lontano dall'Inghilterra. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico Express, l'ex difensore viola è l’obiettivo principale della Real Sociedad per potenziare il reparto nella prossima finestra di trasferimenti.

Un ex viola piace in Spagna

Igor starebbe suscitando l'interesse di tutta Europa, a dir la verità. Sebbene non abbia propriamente brillato da quando ha lasciato la Toscana, la sua prestanza fisica lo rende molto appetibile per i club di media/alta fascia. E la società basca di Donostia sarebbe pronta a presentare una prima offerta e il Brighton potrebbe non opporsi alla sua partenza, dato che ha in programma importanti cambiamenti nella sua difesa.

E chi se lo scorda quell'errore di Praga…

Igor ha un contratto fino al giorno 2027 e il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Mentre il Brighton lo aveva acquisito per 17 nell’estate del 2023 dalla Fiorentina. Fatale fu per lui e per la Viola di Italiano l'errore in finale a Praga per il gol vittoria del West Ham in Conference League.