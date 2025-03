Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta azzurra contro la Germania a San Siro, soffermandosi anche sulla prestazione dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

"Kean ha dimostrato anche stasera i passi in avanti che aveva fatto in campionato. È stato sfortunato in un paio di episodi, ma ha reso giocabili pallate buttate addosso, ha qualità importanti per noi, in situazioni che ci possono determinare molto per l'aiuto che dà durante la partita. Quando ti pressano serve andare diretti in avanti e lui rende giocabile la palla e guadagna tanti falli. È un riferimento fondamentale".