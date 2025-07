Il centrocampista viola Cher Ndour ha parlato al termine dell'allenamento mattutino della Fiorentina, rispondendo a varie domande ai canali ufficiali viola e avendo modo di toccare molti argomenti.

‘Possiamo fare una grande stagione’

“Ieri ci siamo riposati dopo una settimana bella intensa, ora si riparte con la stessa voglia e applicazione. Ci aspetta un’altra settimana con due amichevoli per concludere al meglio. Mi sto trovando bene con tutto lo staff, ho giocato contro Dzeko in Turchia, con Fazzini ho giocato in Nazionale e ci conoscevamo già bene. Possiamo fare una grande stagione”.

‘Felice che Kean sia rimasto. Mi ha colpito Braschi’

“Ci tengo a far bene e ad iniziare bene la stagione, ho chiuso l’annata con rammarico all’Europeo con l'Italia. Sono al 110%, mi sono allenato molto duramente. Il siparietto con Kean dopo la mia tripletta? Voleva farmi dare il pallone, è più abituato di me a segnare. Con lui scherzo sempre, abbiamo un bel rapporto e sono contento che sia rimasto. I giovani? Mi ha colpito Braschi, è umile e lavora duramente, ha qualità. Ha fatto un’ottima amichevole contro la Primavera”.