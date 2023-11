E Jovic spera... nella Fiorentina: tre mesi di Milan e siamo già all'ultima chiamata

Aveva convinto poco e nulla già a Firenze, dove era stato accolto come gran colpo di mercato, in uscita dal Real. Eppure per Luka Jovic si sono aperte le porte del Milan, proprio in chiusura di mercato: tre mesi scarsi di stagione ma per il serbo è già tempo di ultima chiamata. Fin qui infatti nessun segno lasciato e pochi minuti in campo. Per questo secondo Repubblica per Jovic l'occasione di giocare proprio contro la Fiorentina, vista la squalifica di Giroud, vale già tanto nell'economica della sua stagione. E la speranza del serbo paradossalmente è proprio nella gara contro i suoi vecchi compagni.