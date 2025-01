In attesa di sfidare la Fiorentina, il Napoli si accorda per il rinnovo di Meret. E punta a blindare un centrocampista

Si avvicina Fiorentina-Napoli, in programma domani alle ore 18. Il mercato è notoriamente un tema importante per entrambe le squadre e intreccia i destini in più trattative, da Folorunsho al possibile scambio Biraghi-Spinazzola. Ma gli azzurri si muovono anche internamente.

Il Napoli si muove anche sui rinnovi: il punto

Il Napoli ha già l'accordo per il rinnovo del portiere Alex Meret, fino al 2026 con opzione per un altro anno. Ma non solo. Come riporta il giornalista Matteo Moretto, De Laurentiis vuole blindare Stanislav Lobotka: tanti contatti nelle ultime settimane, si avvicina la possibilità di prolungamento del contratto con adeguamento.