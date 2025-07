Per Amatucci altro giro in cadetteria... spagnola! All'estero per continuare a farsi le ossa, ma sorprende la scelta della destinazione

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno ieri l'ufficialità di una cessione in casa Fiorentina. Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà viola si è trasferito al Las Palmas, squadra spagnola delle Canarie neoretrocessa ne LaLiga2 o Segunda Division.

La formula

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina, con il club viola che tiene comunque il controllo del giocatore anche in caso di riscatto da parte del Las Palmas. Dopo un anno in prestito alla Salernitana in Serie B, nuovo giro in cadetteria per il centrocampista viola, che aveva ben impressionato a Salerno nonostante l'annata sfortunata della squadra granata (retrocessa in Serie C).

Una destinazione insolita

Stupisce la scelta di una destinazione insolita per i giovani giocatori che devono farsi le ossa ma con già esperienza alle spalle, per cui si preferisce una squadra di alta Serie B o una bassa Serie A in Italia. Sicuramente il Las Palmas punterà subito a ritrovare la prima categoria spagnola, ma il livello della LaLiga2 non è di certo elevato. Inoltre il numero di partite è quasi impressionante: solo il campionato conta ben 42 giornate. Senza contare gli impegni in coppa.

La decisione della Fiorentina

Pioli lo ha valutato insieme ai dirigenti senza vederlo all'opera al Viola Park, con Amatucci che non era nemmeno stato convocato per il ritiro in attesa della cessione. Una valutazione fatta con tutta probabilità su quanto fatto vedere lo scorso anno dal ragazzo alla Salernitana.