Un premio europeo per Galloppa: il motivo dietro la conferma dell'allenatore della Fiorentina Primavera

Come vi abbiamo raccontato, si va verso un prolungamento del rapporto tra la Fiorentina e Daniele Galloppa. Il tecnico dovrebbe dunque sedere sulla panchina della Primavera anche nella prossima stagione, la terza per lui dopo il triennio alla guida dell'Under 17.

Un premio per Galloppa

Come raccolto da Fiorentinanews.com, dietro a questa decisione ci sarebbe la volontà da parte della società di premiare Galloppa per il lavoro svolto in questi anni, dandogli la possibilità di guidare la Fiorentina per la prima volta in Youth League. Grazie al nuovo regolamento UEFA, infatti, i viola parteciperanno alla “Champions giovanile” grazie al raggiungimento della finale Scudetto, a prescindere dall'esito negativo della gara con l'Inter.