Mina via, si apre la strada alla soluzione interna per la sostituzione. Chi sperava in un nuovo acquisto resterà deluso

Yerry Mina è già arrivato in Sardegna ed è ormai il passato della difesa della Fiorentina.

Soluzione interna

Si apre la strada per un nuovo innesto in squadra? Non proprio. Fin dall'inizio è apparso chiaro il fatto che la società aveva intenzione di utilizzare la soluzione interna per completare il reparto.

E la soluzione interna si chiama Pietro Comuzzo, uno che comunque con il gruppo di Italiano ci lavora da tempo e che ha fatto anche il suo esordio in Serie A nel corso di questa stagione.

Niente nuovi acquisti in difesa

Chi sperava in un nuovo acquisto per il reparto arretrato, dunque, è destinato a rimanere deluso.