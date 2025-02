Non è più la Fiorentina del possesso palla: i numeri della gestione Palladino confermano l'evidenza

Tra le tante cose che sono cambiate in casa Fiorentina rispetto all'anno scorso, e più in generale all'intera gestione Italiano, ce n'è anche una fortemente emblematica che riguarda l'aspetto tattico. Negli scorsi tre anni era diventata consuetudine vedere la squadra viola dominare nel gioco, aspetto che assumeva connotati negativi quando il possesso palla non corrispondeva a risultati positivi.

Trend invertito

Con Palladino è cambiato tutto. La sua Fiorentina infatti è soltanto decima in Serie A per possesso palla con percentuali praticamente identiche tra il tempo in cui il pallone ce l'hanno i giocatori viola e quello in cui invece lo gestiscono gli avversari. I numeri confermano quanto abbiamo visto sul campo: una Fiorentina che fatica enormemente a dettare il gioco e, contro qualunque avversario, finisce per subirlo.