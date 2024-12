La Fiorentina ha chiesto informazioni per un calciatore dell'Udinese, ma c'è la concorrenza (anche) dei campioni d'Italia

Il mercato di gennaio avrà un'importanza cruciale per la Fiorentina, chiamata a sostituire Bove ed eventuali partenti, ma anche a rinforzare una rosa che ad oggi appare corta in certi reparti.

Piace Bijol… ma non solo a Pradè

Secondo quanto scrive il giornalista Rudy Galetti, la Fiorentina sarebbe tra le squadre che hanno chiesto informazioni per Jaka Bijol. Il calciatore dell'Udinese piace a Pradè, che però non è da solo: su di lui ci sono infatti anche Napoli, Stoccarda e soprattutto Inter, quest'ultima in contatto con l'entourage del giocatore già da ottobre.