A Montpellier Nzola ci mette un minuto per segnare un gol che apre la strada della vittoria per il suo Lens

In Ligue 1 ieri sera il Lens ha vinto in casa del Montepellier per 2-0: il primo gol della gara è stato messo a segno dall'attaccante in prestito dalla Fiorentina M'Bala Nzola.

Nzola segna subito

Nzola ha aperto le marcature al primo minuto di gara con un destro in area da posizione molto ravvicinata su assist di Thommasson. Il giocatore di proprietà viola è rimasto in campo quasi per tutto il tempo di gioco, venendo sostituito soltanto al 94'. Il secondo gol della partita è stato siglato al 61' da Agbonifo.

I gol di Nzola in Ligue 1

Per Nzola questo è il suo sesto gol in campionato da quando è arrivato quest'estate al Lens in prestito dalla Fiorentina.