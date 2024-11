Dodô: "Stiamo molto bene, non importa vincere sempre segnando 3-4 gol. Palladino gran tecnico, ci fa sentire tutti importanti"

Incursore instancabile il Dodô di questa stagione che a Dazn ha parlato così dopo la vittoria viola a Torino:

"Sto bene fisicamente, prima di iniziare il campionato ho lavorato tanto quindi sono pronto per giocare tutte le partite che vuole il mister, per aiutare la squadra. Abbiamo cambiato tanti giocatori dal gruppo dell’anno scorso, siamo contenti di aver vinto oggi una partita difficile. Il nostro obiettivo è sempre fare una grande partita e portare a casa i tre punti, non per forza vincendo di 3-4 gol.

Palladino è un grande allenatore, parla sempre con noi in settimana, tutti devono essere pronti perché la squadra ha bisogno di tutti. E’ un tecnico che prima di tutto porta rispetto a tutti i giocatori, chi entra fa sempre la differenza".