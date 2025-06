Il Como conferma le sue grandi ambizioni. Fabregas ha provato a convincere Antony a trasferirsi in Serie A

Il Como di Hartono, dopo aver piazzato il colpo Baturina, sembra essere determinato a continuare le spese pazze. Le ambizioni del club lombardo sono alte e c'è l'intenzione di mettere a disposizione di Cesc Fabregas una squadra di alto livello, che possa ambire a un piazzamento europeo. Negli ultimi giorni, secondo quanto fatto emergere da Fabrizio Romano, i lariani hanno cercato di fare il grande colpo, un acquisto che avrebbe certificato, come se non bastasse le spese delle ultime stagioni, la volontà di portare il club tra i grandi del nostro campionato.

Il Como ha provato a prendere uno degli artefici dell'eliminazione della Fiorentina in Conference League

Il Como ha provato ad avere dei contatti per prendere Antony, tornato al Manchester United dopo il prestito in Spagna. I lariani hanno presentato il loro progetto, ma l'esterno brasiliano, al momento, ha dato priorità al ritorno al Betis. E nonostante il rifiuto da parte del brasiliano ed il suo entourage il Como non sembra volersi fermare, cercando l’affondo per un’altra pedina della rosa a disposizione di Manuel Pellegrini.

Il Brasiliano ha declinato l'offerta e i lariani virano su un altro profilo del Betis

La priorità rimane Jesus Rodriguez, anche lui del Betis. Il Como ha già avviato i primi contatti con la società andalusa e con il giocatore Che sia Antony o Rodriguez, quel che emerge è la grande ambizione del Como, che dopo aver preso Baturina non ha intenzione di fermarsi. Si punta in alto. Si punta a costruire una squadra sulle indicazioni di Fabregas, sempre più il centro del progetto della famiglia Hartono. La Fiorentina è avvertita: la prossima stagione anche il Como proverà a centrare il piazzamento europeo.

