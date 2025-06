Post Gasperini, nei prossimi giorni l'Atalanta incontrerà Palladino. Ma non solo l'ex Fiorentina

L’Atalanta, dopo aver salutato Gian Piero Gasperini è alla ricerca del nuovo allenatore per la stagione 2025/2026 di Serie A. Continuano i casting per la panchina della Dea. L’idea della società è quella di proseguire con un allenatore che porti avanti gli stessi principi di gioco del predecessore e mantenere quella identità.

Incontro con Palladino

Ci sono già stati dei contatti con Thiago Motta e nei prossimi giorni - riporta Gianluca Di Marzio - verranno incontrati anche Raffaele Palladino e Ivan Juric.

Gli altri candidati

Nella lista dei 5 candidati sono presenti anche Igor Tudor e Patrick Vieira. I loro profili sono però i più complicati per via dei contratti in essere con Juventus e Genoa. Verrà comunque ricercato un allenatore che possa dare continuità al lavoro svolto durante questi anni.