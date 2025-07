Proc. Brian Rodriguez: "Ecco quanto aveva offerto la Fiorentina per lui. Adesso il Club América non vuole rinnovargli il contratto"

Edgardo Lasalvia, procuratore di mercato che cura gli interessi anche di Brian Rodriguez, ha parlato al canale You Tube Jorge Ramos y su Banda, intervenendo anche sulla trattativa che la Fiorentina aveva provato ad intavolare per l'esterno classe 2000 ancora di proprietà dell'América.

"Lui ha un contratto fino a giugno 2026. Il Club America non ci ha mostrato interesse per il rinnovo. L'Al-Rayyan ha offerto 7 milioni di dollari e l'America non ha accettato. C'erano 3 offerte e l'America le ha rifiutate tutte. Ho portato un'offerta della Fiorentina da 8 milioni, ma la società non l'ha accettata. Quindi eccoci qui, a dare il massimo per Las Águilas. Il campionato brasiliano è un'opzione, c'è interesse, ma per ora non c'è offerta".