Gravina: "C'è anche Firenze tra gli stadi per Euro 2032. I giocatori a rapporto dagli ultras a fine partita? Comportamento vietato"

In un'intervista rilasciata a La Stampa, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così di alcuni temi del calcio, tra cui il comportamento dei giocatori con gli ultras e gli stadi italiani per Euro2032. Queste le sue parole:

"Andare a rapporto dagli ultras a fine partita è vietato dalle norme. Non da oggi: gli Slo (tesserati addetti alle tifoserie) dovranno portare la squadra negli spogliatoi, altrimenti ho chiesto di far rispettare il codice di giustizia sportiva che parla di squalifica per chi accetta di prestarsi ad una vera e propria gogna".

E sugli stadi per l'Europeo: “In pole ci sono Milano, Roma e Torino. Dopodiché c'è Firenze. Noto un grande dinamismo a Udine, Bari e Bologna. Saranno scelti i cinque stadi migliori”.