Palladino e un problema che si ripresenta senza che si intravedano soluzioni. Gudmundsson: Aiutare il centrocampo o spalleggiare Kean? Nel dubbio, scompare

La collezione di occasioni sprecate dalla Fiorentina per incrementare la classifica si allunga ancora. Sarà il campionato dei rimpianti. Difficile vincere se non si tira in porta.

Giro palla insistito e compassato

Complicato superare le difese con un giro palla insistito e compassato. Impensabile affidarsi ad una serie nauseante di cross mosci e a misura di portiere per servire gli attaccanti, anzi, l’attaccante perché non c’è nessuno che dialoga stretto con Kean. Sciagurato non trovare mai una finalizzazione sensata alle pur numerose azioni di contropiede.

Voti e giudizi

De Gea – 7 – Evita nei primi minuti che sui tifosi viola scenda una doccia fredda oltre alla pioggia battente.

Dodo – 7 – Duello ad altà velocità con Valeri (che non demerita). Spinge con costanza e scarica su Suzuki l’unico tiro viola di tutta la partita.

Gudmundsson – 5 – Incerto tra aiutare il centrocampo o spalleggiare Kean, tende a scomparire. L’azione che porta all’occasione per il centravanti è una pennellata di colore in una giornata bigia.

Allenatore: Citterio/Palladino – 5 – Fiorentina nuovamente in difficoltà al cospetto di una compagine meno quotata. Un problema che si ripresenta puntualmente senza che si intravedano soluzioni.

