FOTO - "Mai arrendersi": quelle parole di Beltran che hanno anticipato la scelta. Il no al Flamengo e la voglia di provarci ancora in viola

Il calciatore della Fiorentina Lucas Beltran non andrà al Flamengo: la sua indecisione ha spazientito il club brasiliano, che dunque ha ritirato l'offerta e virerà su altri profili. Rileggere le parole pubblicate ieri su Instagram dall'argentino, adesso, fa capire molto meglio le sue intenzioni.

“Mai arrendersi”: Beltran prova a rimanere

Dopo l'amichevole contro il Leicester City, Beltran -in campo per circa un'ora- ha pubblicato nelle sue stories uno scatto della partita con una descrizione inequivocabile: “Mai arrendersi”. Dietro alla titubanza sulla proposta del Flamengo, c'è tutta la voglia di chi desidera giocarsi le sue carte ancora con la maglia della Fiorentina. Il club, dal canto suo, non sembra dello stesso avviso.