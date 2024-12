Un giovane della Fiorentina segue le orme di Kean e passa all'agenzia del suo procuratore

Un altro calciatore della Fiorentina entra a far parte della scuderia di Alessandro Lucci. Si tratta di Maat Daniel Caprini, giocatore della Primavera di Daniele Galloppa che Raffaele Palladino sta seguendo con grande attenzione.

Sulle orme di Kean

Gli interessi del classe 2006, che in attesa di esordire è già stato convocato più volte in prima squadra, saranno dunque d'ora in poi curati da Alessandro Lucci che ricordiamo essere anche il procuratore di Moise Kean e Pietro Leonardelli.