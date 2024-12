"Ikone vede la porta come fosse una brutta strega, quattro attaccanti così la Fiorentina non li regge. Solo un finale da squadra vera"

“Venti minuti di Fiorentina sono bastati per evitare la seconda sconfitta in Conference e la seconda sconfitta di fila compreso il campionato. I viola stavano passando da un lungo periodo di autentico e giustificato entusiasmo (otto vittorie di fila) a un momento di difficoltà". Questo è l'attacco del commento sulla gara di ieri sera dei viola, scritto dal giornalista, Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Quattro attaccanti così…”

E poi: “Palladino ha insistito con i 4 attaccanti, uno dei quali, Ikone, vede la porta come fosse una brutta strega. Il francese a destra, Beltran a sinistra, Gudmundsson davanti accanto a Kouame, un altro non proprio alleato del gol. Quattro così questa squadra non li regge, almeno in questo periodo”.

“Solo un finale da Fiorentina vera”

In conclusione: “Un finale da Fiorentina vera. Il resto è da analizzare con molta attenzione”.