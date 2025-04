Celeste Pin, ex calciatore viola, oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio dell'appuntamento di stasera della Fiorentina, attesa sul campo del Celje in Conference League:

“Sono tutte finali ora”

“Da qui alla fine, sia in Serie A che in Conference, sono tutte finali per Palladino: per questo motivo, non mi aspetto un turnover importante oggi. In questo momento il gruppo è in fiducia: De Gea, Fagioli, Kean non si possono togliere dal campo. Nemmeno contro un Celje qualunque. Si percepisce uno spirito coeso che può portare la Fiorentina lontano. Si è visto anche quando Gudmundsson si è arrabbiato a San Siro per la sostituzione”.

Su Comuzzo e Zaniolo

“Non mi stupirei se vedessi la Fiorentina a quattro in difesa stasera. Palladino si è confrontato a viso aperto con il Milan e secondo me non ha paura di osare in questo momento. Non vedo nessun tipo di difficoltà per la squadra stasera. Comuzzo può giocare in qualsiasi momento, sta vivendo una stagione straordinaria: sicuramente un giovane vuol giocare, ma non è scontato accettare le panchine. E' la forza della Fiorentina avere in rosa calciatori sempre pronti a scendere in campo. Manca invece Zaniolo a questa squadra, deve dimostrare di essere da Fiorentina e meritarsi una maglia da titolare. Deve mettere in difficoltà l'allenatore, fargli venire qualche grattacapo”.