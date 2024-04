Pessime notizie per Gasperini: l'Atalanta perde il perno della difesa per la Fiorentina e non solo

Tegola in casa Atalanta

Brutte notizie per l'Atalanta: l'infortunio rimediato col Napoli da Giorgio Scalvini è grave. Il difensore classe 2003 ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro e le sue condizioni ora sono da valutare. Stop di almeno un mese per il giovane calciatore della Dea, che salvo sorprese salterà perciò anche la gara di ritorno al Gewiss Stadium.

Niente Coppa Italia per il giovane calciatore orobico

Il centrale dell'Italia era uscito durante la sfida del Maradona e le sensazioni non erano positive. Adesso l'Atalanta perde un giocatore fondamentale per la sfida di domani contro la Fiorentina in Coppa Italia.