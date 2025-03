Le Iene colpiscono ancora. Le ultime vittime degli scherzi telefonici della nota trasmissione di Italia 1 sono stati i calciatori italiani non convocati da Spalletti per gli impegni della Nazionale. Fingendosi il CT, il noto imitatore Edoardo Mecca, ha chiamato diversi esclusi dalla lista azzurra per sondare il terreno per una possibile, finta convocazione.

Tra loro anche Ciro Immobile, ex bomber della Lazio adesso in forza al Besiktas. E alla provocazione dell'imitatore di Spalletti: “Lo sai che sei molto più scarso di Kean, vero?”, il giocatore ha ammesso: “Sì, si… Assolutamente”.

E Spalletti, quello vero, non l'ha presa benissimo, chiamando il programma e minacciando azioni legali. Questo uno spezzone dello scherzo telefonico: