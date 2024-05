Non si ferma il Bologna, sbancato il Maradona

Un'altra vittoria di prestigio per il Bologna di Thiago Motta, che supera al Maradona il Napoli portandosi al terzo posto in attesa dell'impegno della Juventus con la Salernitana. I felsinei vincono 2-0 grazie alle reti dello svizzero Ndoye e a quella dell'austriaco Posch, che infilano Meret da dentro l'area di rigore. Per il Napoli un rigore fallito, da Politano, che si fa ipnotizzare dal dischetto da Ravaglia.

Fiorentina ad un sola lunghezza di distanza dai partenopei

Il Napoli ottavo ed ora ad un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina, che affronterà venerdì prossimo in un vero e proprio scontro diretto per l'Europa al Franchi, e che ha anche una partita ancora da recuperare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 71, Bologna 67, Juventus 66, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15.



* una partita da recuperare