Si è tenuta una conferenza stampa nell’ufficio dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, il cui tema centrale ha riguardato le prossime competizioni sportive che si svolgeranno a Firenze, e sui progetti infrastrutturali sul territorio. L’Assessore ha avuto modo però di parlare ai media, tra cui era presente Fiorentinanews.com, anche del progetto del restyling del Franchi.

‘Lo stadio è un luogo della comunità che deve seguire criteri di sostenibilità’

“L’apprezzamento di Gravina sul progetto del Franchi? Quando pensiamo ad un impianto sportivo ormai, in ambito pubblico ma non solo, dobbiamo farlo con criteri ambientali che rendano sostenibili queste strutture. Dobbiamo pensare che uno stadio non è più solo un luogo di sport, in cui i tifosi della Fiorentina si appassionano per la propria squadra del cuore, ma anche un luogo in cui si possano imparare pratiche di tutela dell’ambiente. In cui un tetto non è solo un luogo che ti protegge dalla pioggia, ma un luogo che genera energia, che ricicla, riutilizza l’acqua piovana, è un aspetto importante che rende un luogo non più meramente dedicato a uno sport ma per la comunità”.

Sull’allungamento dei tempi per il completamento dei lavori al Franchi

“Mesi fa ormai avevamo chiesto a riguardo, la risposta è arrivata molto tardi ma nel frattempo avevamo trovato una soluzione di cui siamo contenti, lavorando grazie ai nostri uffici tecnici. Nel frattempo andiamo avanti in attesa di comunicazioni ufficiali, lavorando per il bene della città di Firenze, dello stadio Franchi e della Fiorentina”.