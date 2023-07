Il Bologna fa pressing per un laterale della Fiorentina. La situazione

Cambio di terzini in arrivo per la Fiorentina? Con l'approdo - ormai certo - di Fabiano Parisi dall'Empoli il club viola è disposto a far partire un giocatore che condivide il suo stesso ruolo.

E secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter il Bologna è sempre più in pressing sull’esterno sinistro viola Aleksa Terzic. Da tempo, il club felsineo è sulle tracce del laterale serbo, che adesso, con l'imminente acquisto del difensore della Nazionale Under 21, è sempre più vicino all'addio.