L'allenatore del Milan Sergio Conceição sta valutando il suo undici titolare per la gara di stasera contro la Fiorentina.

Un dubbio a centrocampo, una novità in attacco

Tutto ruota intorno alle condizioni di Reijnders: il centrocampista del Milan ha accusato un'indisposizione intestinale ieri ed è in dubbio. Sembra che possa stringere i denti e farcela; se così non fosse giocherà Musah in coppia con Fofana. Tra i pali ci sarà Maignan, mentre la difesa sarà formata da Walker, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. In attacco la novità può essere Chukwueze, pronto a comporre il trio con Pulisic e Leao alle spalle dell'unica punta Abraham.

La probabile formazione

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham.