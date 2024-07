Amrabat-United non è finita qui: Ecco la strada per accontentare tutti

Niente riscatto da parte del Manchester United: Sofyan Amrabat è costretto, nell'immediato, a ritornare alla Fiorentina, anche perché si è materializzata questa notizia che era nell'aria da tempo.

Ritorno momentaneo

Però il suo ritorno a Firenze è da considerarsi solo ed esclusivamente momentaneo e per il nazionale marocchino che ha detto no a Turchia e Arabia, c'è sempre la possibilità di giocare ancora per i Red Devils.

Ancora allo United?

Il tecnico Erik ten Hag vorrebbe riconfermarlo ma non sborsando i venti milioni che erano previsti per il suo riscatto. Si sta lavorando per arrivare ad un altro prestito oneroso: 5 milioni, con riscatto finale finale di 15; giusto per arrivare ai 20 milioni che lo United avrebbe dovuto tirare fuori ora. Prima bisogna che Amrabat allunghi di un anno l’accordo con la Fiorentina in scadenza nel 2025. A riportare la notizia è La Nazione.