A TvPlay l’ex portiere gigliato Emiliano Viviano svela un retroscena con protagonista Luca Ranieri, capitano viola, per poi proiettarsi ad un parallelo Bologna-Fiorentina, da doppio ex delle due squadre.

‘Ranieri non stava parlando con Paredes’

“Ricordate quando scoppiò la polemica perchè Ranieri aveva dato del ‘miracolato’ a Paredes? In realtà lo disse a Cristante. Mi sono informato ed ho scoperto questo, stava parlando con Cristante”.

‘Rosa della Fiorentina nettamente più forte di quella del Bologna’

“La Fiorentina per me ha una rosa nettamente migliore del Bologna e per questo faccio i complimenti a Italiano. De Gea, Gosens, Dodô, Gudmundsson sono più forti dei pari ruolo del Bologna… poi c’è Fagioli, che è il centrocampista più forte della Fiorentina, anche se deve dimostrarlo. La Fiorentina mette 5-6 giocatori importanti in panchina ogni domenica, Adli se va a Bologna ne gioca tante, idem Zaniolo. Italiano non è mai stato un allenatore scarso, mi ha fatto bestemmiare spesso a Firenze ma anche sentendo le parole di Orsolini è cresciuto. Palladino ha trovato una base da ricostruire alla Fiorentina, certo, poi i calciatori arrivati erano forti, ma non avevano mai lavorato insieme. Credo che Italiano con la squadra attuale della Fiorentina arriverebbe quarto-quinto senza dubbio”.