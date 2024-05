Emery: "Vincere in Europa è sempre difficile, sarà dura rimontare. L'Olympiacos è favorito per la finale"

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro l'Olympiacos dopo aver perso 4-2 nell'andata in Inghilterra, provando a raggiungere la Fiorentina in finale: "Domani sarà difficile rimontare, dobbiamo giocare pensando di rialzarci dopo i primi 90 minuti, il piano di gioco che avevamo non ha funzionato bene. Mi aspetto che domani faccia meglio".

“Vincere in Europa…”

"Ci è piaciuto arrivare qui, ma vincere un trofeo in Europa è molto difficile. Arrivi qui solo quando sei coerente e hai successo, ma se non vinciamo domani il processo è chiaro, il modo in cui stiamo cercando di arrivarci è impegnativo".

Siete ancora favoriti?

"Forse eravamo favoriti prima dell'andata, ma poi va dimostrato sul campo e loro hanno mostrato la loro forza, il modo in cui vogliono competere e ora sono favoriti. Sono molto esigente e preparerò la partita per provare a tornare in gioco, ma non saremo sotto pressione. Dobbiamo cercare di goderci entrambe le competizioni fino alla fine. Speriamo la fine non sia domani, ma se lo fosse dobbiamo essere orgogliosi".