L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, che oggi contro la Salernitana ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia viola, è intervenuto a fine gara a DAZN: “Sono davvero soddisfatto per avere trovato questo primo gol, ma lo sono soprattutto per la mia squadra, perché per me viene prima la vittoria il valore e la prova di tutti rispetto a quella mia individuale. Chiaro che essermi sbloccato mi dà ancora più soddisfazione”.

Prosegue: "Era molto importante ritrovare questa vittoria perché effettivamente venivamo da quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato. C'era bisogno dei tre punti contro la Salernitana, abbiamo voluto vincere fin dall'inizio e ce l'abbiamo fatta.

E alla domanda se sente la pressione per la maglia numero 9 in viola risponde: "C'è questa pressione per la maglia numero 9, ma io mi concentro per quello che devo fare in campo. La città e l'ambiente mi hanno accolto alla grande, quindi questo è un motivo in più per fare meglio. Sono abituato ovviamente a sentire la pressione di una maglia così importante, a Firenze l'hanno indossata grandi attaccanti. Ma questo cerco di tenerlo al di fuori per cercare di fare sempre meglio".