Zeman tiene tutti con il fiato sospeso. Nuovo ricovero in ospedale per il tecnico: le condizioni del boemo

Dopo l’ischemia di qualche mese fa tornano a far paura le condizioni dell’ex allenatore di Lecce, Roma e Pescara Zdenek Zeman. Il tecnico boemo nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli e in questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica. Le sue condizioni al momento restano ancora riservate.

Il tecnico da qualche giorno era tenuto sotto controllo

Il 77enne avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorni Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia, ma solo stamattina è stata presa la scelta di ricoverarlo in ospedale.

Per il boemo si tratta del terzo ricovero nell'ultimo anno e mezzo

L’ex allenatore era già stato colpito da una lieve ischemia nel 2023 e da un ictus nell’ottobre del 2024. Per questo secondo problema di salute, Zeman era stato ricoverato prima all’ospedale Pierangeli di Pescara e successivamente al Gemelli di Roma, nel reparto di riabilitazione neurologica.