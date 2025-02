Il giornalista di Calciolecce.it Alessio Amato ha presentato la sfida di domani tra Fiorentina e Lecce, focalizzandosi sulla situazione della squadra salentina e della formazione che potrebbe vedersi al Franchi.

‘Ecco i calciatori del Lecce in dubbio per la Fiorentina’

“In casa Lecce ci sono dei dubbi su alcuni giocatori cardine, soprattutto in questo periodo. Gallo in primis, che si è allenato solo ieri ma dovrebbe aver recuperato. In mezzo al campo, un elemento importante come Helgason è da valutare dopo l'assenza con l'Udinese. Morente e Krstovic in attacco, se Pierotti che ancora non si è allenato coi compagni dovesse recuperare, giocherà, altrimenti toccherà a Karlsson”.

‘Il Lecce dovrà fare meglio con le squadre sopra in classifica’

“La squadra di Giampaolo arriva a Firenze arrabbiatissima per come ha perso con l'Udinese, l'arbitro si è inventato un rigore. Mi aspetto un Lecce che sappia fare meglio con le squadre che stanno sopra in classifica, solo due punti ottenuti finora, visto il rendimento da Champions con le dirette concorrenti. Serve cambiare marcia con le squadre di alta classifica, potrebbe non bastare continuare a fare bene con le altre concorrenti per la salvezza”.