Colpani, ancora niente da fare. La difesa a tre è una possibilità contro il Lecce... e Gudmundsson è tornato a correre

Arrivano nuovi aggiornamenti dal Viola Park: Gudmundsson non ci sarà col Lecce ma ieri è tornato a correre. Yacine Adli ha spinto per recuperare ed è da capire se Palladino vorrà almeno portarlo in panchina o se il calciatore rientrerà per la trasferta di Conference col Panathinaikos.

Out Colpani, grande pessimismo attorno alla presenza di Folorunsho, come riportato anche stamani qui. Il ritorno al 3-5-2 rimane una possibilità, visti gli uomini a disposizione per domani. Lo riporta Radio Bruno.