Durante un collegamento con Radio Bruno, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha spaziato sulla situazione difficile di casa Fiorentina dopo le tre sconfitte consecutive, toccando vari temi.

‘Adli l’unico che verticalizza, la Fiorentina non fa mai la partita'

“Il campionato della Fiorentina è veramente atipico, si passa dalla vittoria con l'Inter, una gioia fragorosa, a tutti a precipizio nel vuoto inspiegabili. Perchè contro due squadre dalla filosofia opposta come Como e Verona la Fiorentina non riesce a fare la partita? La squadra, per come l'ha impostata Palladino, non ama impostare le partite, parole anche di Pongracic, ma si esprime meglio in contropiede. Il centrocampo ha dei problemi, e continuo a pensare che Adli debba giocare sempre, penso sia sottovalutato. È l'unico calciatore che verticalizza, che ha lancio. Le sue doti non le hanno Cataldi e Mandragora, forse potrebbe averle Fagioli”.

‘Non so in che rapporti sia Palladino con la società, ma col Lecce…’

“Se la Fiorentina fallisse col Lecce, penso che la stessa società viola cambierebbe Palladino. Penso che ci sia più di un dubbio dentro la dirigenza viola, non tanto per le sconfitte quanto per l'assenza di identità della squadra. Non esiste un calcio salvifico, ma una fisionomia si deve averla. La squadra spesso si smarrisce, e l'allenatore di fronte a questo non può parlare degli infortuni e dell'adattamento dei calciatori. Non so che rapporti il tecnico viola abbia con la società, ma la rosa data all'allenatore è buona, non una Ferrari ma non una Panda, almeno un'Audi. È la migliore squadra da quando c'è Commisso a Firenze. La fiducia è stata data coi fatti, Italiano non è mai stato accontentato come Palladino”.