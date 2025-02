L'ex attaccante argentino del Lecce Pedro Pasculli è intervenuto a Radio Bruno, parlando dell'imminente sfida tra la squadra pugliese e la Fiorentina, parlando poi anche di due singoli della rosa gigliata.

"Sarà una bella partita ma difficile per entrambe. Il Lecce è consapevole di affrontare una buona squadra, la Fiorentina nelle ultime partite non sta andando tanto bene. Giampaolo ha cambiato la mentalità, è consapevole. Dal centrocampo in avanti sta andando bene, può creare situazioni di goal in qualsiasi momento”.

‘Non si sa ancora che ruolo ricopra Beltran’

“Quando prendo un giocatore devo sapere che ruolo ha, ma ancora non si è ancora capito in quale posizione può giocare Beltran, se punta centrale, esterno o seconda punta. Questo problema in Italia è frequente. Se cerco una punta vado a prendere Batistuta, Pasculli o Higuain, per dire…Rimane la responsabilità che non fa gol, che non gioca vicino alla porta o che magari non ha il sostegno del centrocampo. Il problema è di quelli che hanno portato Beltran alla Fiorentina, è lì l'errore. È uno che certamente dà l’anima, lotta sempre”.

‘Giusto mandare Valentini a farsi le ossa, è un ottimo difensore’

“Valentini è un ottimo giocatore, ora deve prendere fiducia e confidenza. La Fiorentina lo ha dato in prestito per farlo giocare ed è stato giusto. A Firenze non penso che avrebbe potuto giocare titolare, così fare esperienza, si farà le ossa e potrà capire il calcio italiano ed europeo”.