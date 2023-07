Igor: "Dobbiamo pensare al bene della squadra, ma mi mancherà giocare per la Fiorentina. Rimpianto? La finale di Conference". FOTO FN

Il difensore Igor Julio Dos Santos ha salutato la Fiorentina: è pronto a partire, direzione Brighton, per una nuova avventura. Il brasiliano è stato intercettato all'uscita dal Viola Park e ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da giocatore viola ai media presenti: “Un grande abbraccio a tutti i tifosi viola, che avrò sempre nel mio cuore. Ricordo più bello? Tutte le partite giocate al Franchi quest'anno, che mi mancheranno un sacco. Dobbiamo pensare al bene della squadra, quindi sono contento così, ma mi mancherà giocare per la Fiorentina".

E aggiunge: “Rimpianto non aver vinto? Sì, mi è dispiaciuto tanto, anche per aver fatto parte del gol preso in finale di Conference. Ma sono orgoglioso di aver giocato con questa maglia; ho realizzato il mio sogno di aver giocato in una grande squadra qui in Italia”.

Di seguito, il video delle dichiarazioni di Igor: