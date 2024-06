Quattro acquisti e SESSANTA milioni di investimento: Ecco il mercato (in tempi brevi) della Fiorentina

Quattro acquisti in tempi brevi e un investimento che andrà a sfiorare i sessanta milioni di euro. Questo sarà il mercato della Fiorentina stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Le quattro operazioni da fare a breve

Scendendo più nel particolare: Retegui per l’attacco (Pinamonti alternativa), Colpani per la trequarti, Brescianini e Bondo per il centrocampo. Le attenzioni di Pradé e di Palladino nelle riunioni al Viola Park adesso sono tutte incentrate sui rinforzi da metà campo in avanti.

Le difficoltà da risolvere

Ci sono delle difficoltà però da risolvere. Il Genoa intanto chiede 30 milioni per Retegui. Poi non sarà semplice “convincere” Galliani a privarsi di Colpani e Bondo in coppia, mentre per Brescianini c'è distanza tra l'offerta della Fiorentina e la richiesta del Frosinone.