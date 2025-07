Pioli avrebbe voluto essere in qualsiasi posto fuorché in campo ad allenare. La tragedia che ha scosso l'allenatore viola

Ieri pomeriggio, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, avrebbe voluto essere in qualsiasi posto, fuorché sul campo ad allenare. La Nazione ritorna su quanto successo, su un avvenimento che indubbiamente ha scosso l'allenatore gigliato.

Un minuto di silenzio

Il ricordo di Celeste Pin, suo compagno di squadra alla Fiorentina per due stagioni (tra il 1989 e il 1991), era troppo fresco ed è stato per questo motivo che prima dell'inizio della seduta di allenamento, in accordo con la società, ha deciso di radunare la squadra in cerchio, attorno alla linea di centrocampo, ed effettuare un minuto di silenzio.

Le immagini di Celeste

Allo stesso si sono uniti con rispetto i circa 700 spettatori dello stadio Curva Fiesole. Nel frattempo, sul maxi schermo dell'impianto, sono state mostrate alcune immagini di Pin sia quando militava in maglia viola.