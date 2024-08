UFFICIALE: Brancolini ritorna a giocare in Toscana e a titolo definitivo

Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Brancolini; il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Così viene sancito il ritorno in Toscana del portiere che è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e ha fatto il suo esordio in Serie A in maglia viola il 29 luglio 2020 nella sfida contro il Bologna.

Dopodiché era passato al Lecce nell'estate 2022 ed è da lì che l'Empoli l'ha prelevato.