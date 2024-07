Milenkovic via? La Fiorentina sta lavorando per la sua sostituzione. Ecco le piste principali

Se arriverà un’offerta degna di nota per Nikola Milenkovic sarà presa in considerazione dalla Fiorentina. La linea è ormai chiara. Il Nottingham Forest fa sul serio per il difensore serbo, ma ancora non è riuscito a portare sul tavolo della dirigenza viola una cifra che possa essere ritenuta sufficiente per la sua cessione.

Profili costosi

Intanto però, si legge stamani su La Nazione, il club sta lavorando ad alternative al giocatore. Profili costosi come Logan Costa o Martin Vitik arriverebbero solo in caso di cessione del difensore serbo.

Le altre candidature

Resta valida anche la candidatura di Jaka Bijol, seppur sullo sloveno dell’Udinese siano segnalate diverse squadre importanti in Italia e in Europa.Da monitorare sempre Arthur Theate, dopo il fallimento dell’operazione araba.