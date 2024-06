Ritiro al Viola Park: quest'anno largo spazio ai tifosi. Non solo amichevoli nella Piana di Ripoli

Scrive oggi la Repubblica: “Fra poche settimane inizierà la nuova stagione della Fiorentina, col ritiro che verrà svolto al Viola Park”. Come anno scorso, d'altronde. E invece no. Perché questa volta - adesso che il centro sportivo è pienamente operativo - potranno assistere anche i tifosi dalle tribune di via Pian di Ripoli.

A breve il programma ufficiale

12 mesi fa mancavano i permessi per la totale apertura al pubblico, ma quest'estate la Fiorentina dovrebbe organizzare un ritiro con un’attenzione particolare ai tifosi. Alcune sessioni si terranno a porte chiuse, come di consuetudine per ogni ritiro, ma presto verrà ufficializzato il programma con le attività che inizieranno dalla metà di luglio in poi.

Non solo partite e partitelle

Non ci saranno soltanto allenamenti e amichevoli ma anche la possibilità di poter vivere appieno il Viola Park. Non certo come accadeva negli anni di Moena, dove veniva allestito un Viola Village, ma comunque qualche iniziativa per i tanti che rimarranno nella Piana per vedere da vicino le gesta dei propri beniamini.