La Fiorentina torna a monitorare un esterno in uscita dalla Juventus

Il mercato in entrata della Fiorentina è molto attivo nelle ultime ore e la dirigenza del. club sta lavorando su più fronti. Si parla a tal proposito di un possibile ritorno di fiamma per un ex obiettivo.

Torna vivo l'interesse per un vecchio pallino

Filip Kostic, esterno classe ’92 in uscita dalla Juventus, è una possibilità. Secondo quanto riporta Sportitalia, i viola ma anche il Bologna di Vincenzo Italiano avrebbero chiesto informazioni per il centrocampista nei giorni scorsi. L’Atalanta tuttavia resta il club più interessato, ma ci sarebbero anche delle squadre estere sul profilo esperto.

Ricordiamo che al Viola Park rientreranno già tanti altri esterni, come Ikoné, Sottil, Kouame e Brekalo. Prima di immettere dunque, andrà trovata una sistemazione per questi elementi.