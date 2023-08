Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali social viola per fare il punto della situazione dopo gli ultimi acquisti e la sua avventura a Firenze: “Qualche anno fa siamo partiti con delle difficoltà, abbiamo ricevuto critiche che ci hanno fatto crescere. Condividiamo tutte le scelte con Italiano. Tutte. Beltran? Lo abbiamo seguito tanto. Abbiamo fatto diverse cose nel mercato sudamericano, con scout che coprono quel settore lì con l’esperto Burdisso. Lucas è forte, ha preso un valore importante nell’ultimo anno. Normale che su di lui ci fossero altre squadre. Il buon rapporto con il presidente del River ci ha aiutato molto. Anche Italiano ci ha aiutato molto nella trattativa per l’attaccante argentino. Abbiamo fatto un bel lavoro”

E sulla scorsa stagione: “Le finali perse sono state una bella botta, ma siamo qui per riprovarci. Sinceramente ci piacerebbe fare qualcosa in più in campionato rispetto alla stagione, ma su un trofeo ci metterei la firma con il sangue. Abbiamo scoperto il nostro avversario che sarà il Rapid Vienna in Conference. Questo trofeo lo scorso anno ci ha insegnato che non dobbiamo dare niente per scontato. Andremo in Austria con rispetto dell'avversario, ma con la consapevolezza che dobbiamo vincere”.