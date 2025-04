Attenzione a Dodô, presto sarà un caso? Intanto ci sono le offerte per il brasiliano. Servono 68 punti per sognare

Passare il turno oggi (la Fiorentina deve essere concentrata, nel calcio meglio essere prudenti), per poi godersi questo finale di stagione che non era scontato fosse così intrigante. Soprattutto se pensiamo al periodo attraversato dalla squadra due mesi fa e che, ancora, può portare Palladino verso una conferma, oppure verso l'ennesimo confronto con quello che ha fatto nel recente passato Italiano.

Va detto che l'ex tecnico si è dovuto fare strada con una squadra sicuramente meno forte, con un portiere (De Gea) e un centravanti (Kean) in meno. Una differenza da almeno una ventina di punti, se vogliamo lanciare un numero a caso e se vogliamo vederla come i critici.

Poi c’è tutto il resto. Palladino al primo anno, ha avuto un cammino trionfale con le grandi e la bravura di uscire per ben due volte da situazioni molto complicati. Insomma, chi ha ancora dei dubbi sull’allenatore viola presto avrà qualche risposta e qualche numero in più in mano. E come sempre accade nel calcio, quelle risposte saranno determinate dai risultati.

Sessantotto punti

Adesso ci vorranno forza, determinazione e garra, con l’obiettivo di arrivare a sessantotto punti in campionato. Con diciotto punti a disposizione è difficilissimo ma non impossibile. Occorrerà non sbagliare praticamente più niente se si vuole davvero sognare.

Un nuovo caso?

Poi si penserà al mercato, ai riscatti, e ad un calciatore che in questo momento, oltre a Kean, ha su di sé gli occhi di mezzo mondo. Ci riferiamo a Dodô che potrebbe diventare il vero big da provare a trattenere in tutti i modi. Ci dicono che alla Fiorentina e al procuratore siano già arrivate offerte importantissime, magari anche irrinunciabili? Vedremo. Ma il rinnovo di Dodô presto potrebbe diventare un caso.