Negli scorsi giorni era emerso l'interesse viola per il gioiellino brasiliano Rayan Vitor Simplicio Rocha, in forza al Vasco Da Gama.

Duccio Chelazzi, intermediario di mercato, è stato intervistato da TV Play ed ha parlato del classe 2006 e dell'interesse della Fiorentina. Queste le sue parole: "È cresciuto con il mito di Edmundo, amico ed ex compagno di squadra di suo padre Valkmar. Se arriva alla Fiorentina non dipende da me, ma il club è informato sui fatti e prenderanno le loro decisioni. Ricorda un po' Nico Gonzalez e Ilicic, però con la cattiveria e la fame di Adriano".