Corriere dello Sport-Stadio: Pioli ripartirà dalle 11 certezze

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo il titolo: “Tra Ciro e Dzeko. Commisso in prima fila”. L'approfondimento a pagina 10: “Viola avanti per Immobile. Dzeko resiste. La Fiorentina è in pole per riportare la punta in Italia: Milan attendista”. In basso, invece: “Beltran cerca casa: dall'Arno al River”. Un riquadro è dedicato anche al portiere viola: “Relax De Gea: «Bei ricordi per sempre»”.

A pagina 11, invece, un approfondimento sulla squadra: “Pioli ripartirà dalle 11 certezze”. Sottotitolo: “Dalla difesa, confermata in toto, fino all’irrinunciabile bomber Kean. Passando per i 3 di centrocampo Fagioli, Mandragora e Richardson. Sono la base solida su cui costruire il futuro”.