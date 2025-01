La Nazione: come si accontenta il Botafogo?

Su La Nazione, titolo viola sulla prima del QS in taglio basso: "Folorunsho è al Viola Park. Finalmente". A pagina 5 in taglio alto: “L’abbraccio di Folorunsho: ‘Sono molto contento’. Quanta voglia di riscatto. Già pronto per il debutto”, di spalla: “La squadra torna al Viola Park. Palladino anticipa la conferenza”. A pagina 6: “Henrique, pressing totale. Ma la distanza resta ampia. L’ultima tentazione: Matic. Torna di moda anche Bondo”, di spalla: “Da Edmundo a Pedro. Il Brasile vale sempre una bella scommessa”.